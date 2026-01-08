Сбежавших из дома подростков отправят в свердловский центр для нарушителей

В поисках ребят участвовали сотрудники полиции и волонтеры спасательного отряда.
Двух мальчиков из Нижнего Тагила, которых два дня искали полицейские и волонтеры, могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их родителей привлекут к административной ответственности, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».
Парни ушли из дома 6 января. Начальник участковых и ПДН отдела полиции № 20 нашел их на следующий день в одном из магазинов по улице Черных. Подростки заявили ему, что не возвращались домой, потому что хотели дольше погулять.
«Сотрудники ПДН после самовольного ухода несовершеннолетних поставят их на профилактический учет, а также привлекут законных представителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию детей). Решается вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где им будет оказана необходимая психологическая помощь», — заявили в городской полиции.