Сбежавших из дома подростков отправят в свердловский центр для нарушителей

«Сотрудники ПДН после самовольного ухода несовершеннолетних поставят их на профилактический учет, а также привлекут законных представителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию детей). Решается вопрос о помещении подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где им будет оказана необходимая психологическая помощь», — заявили в городской полиции.