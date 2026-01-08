Ричмонд
«Теперь это мое любимое платье». Соболенко сказала, что Шарапова вдохновила ее на платье, в котором она выступит на Australian Open

Белоруска Соболенко показала свое необычное платье для Australian Open 2026.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира Арина Соболенко представила платье, в котором выйдет на корты турнира «Большого шлема» Australian Open 2026.

Рассуждая, как она выбирала цвета игрового платья, Арина сказала:

— Это было либо платье Серены… либо, кажется, коллекция Марии (Шараповой. — Ред.), светло-персикового цвета. Я сказала Nike, что хочу вернуть эти цвета, и они это сделали. Теперь это мое любимое платье.

Арина сказала, что эта форма ей очень нравится. Фото: кадр видео, социальные сети Арины Соболенко.

Предположим, что останется ли оно любимым и после окончания Australian Open 2026, будет зависеть от выступления Арины. Она выигрывала в Мельбурне в 2023-м и 2024-м годах, а в 2025-м проиграла финал.

Сейчас Арина выступает в Брисбене, где уже одержала две победы и вышла в четвертьфинал. Но Брисбен это только разминка. Теннисный мир ждет, что покажет первая ракетка в Мельбурне.

