Подразделения ПВО уничтожили 11 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем

В течение двух часов подразделения противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Краснодарским краем, сообщили в МО РФ. Ранее в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара вводились ограничения на прием и выпуск полетов в связи с воздушной опасностью в регионах.
