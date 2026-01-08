Родился мертвым: 17-летняя девушка выбросила младенца в мусорку после родов в общежитии

Тело новорожденного ребенка нашли на мусорке в алтайском селе Усть-Калманка. Девочка родилась мертвой. Об этом сообщил «КП-Барнаул».
В алтайском селе Усть-Калманка девушка в возрасте 17 лет родила ребенка в общежитии. Из-за потери крови она была доставлена в больницу. Предполагалось, что у нее случился выкидыш.
Однако девушка призналась, что сама оторвала пуповину, положила девочку в коробку и выбросила. Правоохранительные органы нашли тело ребенка.
Результаты судебно-медицинского исследования показали, что ребенок родился мертвым. Следственные органы на данный момент проводят проверку. Действия органов системы профилактики проверят на предмет надлежащего исполнения обязанностей.
Ранее KP.RU писал, что в Якутии спасатели вытащили из реки Лена автомобиль, провалившийся под лед, они обнаружили тело ребенка в автомобиле.