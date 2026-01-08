Ричмонд
Власти Гомеля обратились к жителям с просьбой из-за непрекращающихся снегопадов

Жителям Гомеля сказали выйти на уборку снега из-за непрекращающихся снегопадов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Гомеля обратились к жителям с просьбой из-за непрекращающегося снега, сообщил телеграм-канал мэра города «Владимир Привалов. Официально».

Так, из-за непогоды и непрекращающихся снегопадов городские власти попросили горожан помочь с уборкой снега.

— Обращаюсь к предприятиям, организациям и горожанам проявить активность и выйти на расчистку закрепленных за вами территорий, придомовых участков и стоянок для автомобилей, — сделал обращение председатель Гомельского горисполкома.

Привалов обратил внимание на то, что коммунальные и дорожные службы региона уже работают в круглосуточном режиме, и поддержка жителей поможет справиться с последствиями снегопадов.

Мэр подчеркнул, что общими усилиями процесс очистки будет значительно ускорен, что, несомненно, создаст безопасные условия для передвижения.

Ранее «Комсомолка» рассказала, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».

Утром 8 января власти сказали о ситуации в Гомельской области из-за усиления снега.

Еще МЧС сказало, где надо находиться белорусам в непогоду.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз.

