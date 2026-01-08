Ричмонд
В Хабаровском крае частично снят карантин по лейкозу КРС

Владельцам крупного рогатого скота рекомендуют приобретать животных только в благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйствах и обязательно требовать полный пакет ветеринарных документов.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае сняты карантинные ограничения по лейкозу крупного рогатого скота, которые действовали в 2025 году в двадцати эпизоотических очагах. Об этом сообщили в управлении ветеринарии правительства региона.

Решение приняли после полного выполнения всех необходимых карантинных мероприятий и лабораторных исследований, предусмотренных ветеринарными правилами. Сейчас в крае остаётся всего десять очагов заболевания — это самый низкий показатель за всю историю борьбы с лейкозом КРС в регионе.

Управление ветеринарии ведёт системную работу по оздоровлению хозяйств всех форм собственности. Благодаря последовательным действиям специалистов удалось значительно сократить число заражённых животных и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Владельцам крупного рогатого скота рекомендуют приобретать животных только в благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйствах и обязательно требовать полный пакет ветеринарных документов. Весь скот должен быть поставлен на учёт и идентифицирован в государственной ветеринарной службе по месту содержания. Важно своевременно предоставлять животных для плановых обработок и вакцинаций. Особое внимание следует уделить новому поголовью — его необходимо выдерживать в изоляции от остального стада на период карантина и обязательно обследовать на лейкоз.

Соблюдение этих простых мер помогает защитить здоровье животных и предотвратить экономические потери в хозяйствах.