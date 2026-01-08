В Хабаровском крае частично снят карантин по лейкозу КРС

Владельцам крупного рогатого скота рекомендуют приобретать животных только в благополучных по инфекционным заболеваниям хозяйствах и обязательно требовать полный пакет ветеринарных документов. Весь скот должен быть поставлен на учёт и идентифицирован в государственной ветеринарной службе по месту содержания. Важно своевременно предоставлять животных для плановых обработок и вакцинаций. Особое внимание следует уделить новому поголовью — его необходимо выдерживать в изоляции от остального стада на период карантина и обязательно обследовать на лейкоз.