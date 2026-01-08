Ричмонд
В 2026 году развернётся полномасштабная стройка ВСМ между Москвой и Петербургом

В 2026 году развернётся полномасштабное строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом ТАСС заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Источник: Life.ru

Основные силы в ближайшее время будут брошены на пилотный участок от Зеленограда до Твери. Дорога длиной почти 700 км затронет шесть регионов, где живут 30 миллионов человек. К 2030 году пассажиропоток между двумя столицами может вырасти до 23 млн человек в год.

Строительство ведётся по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно плану правительства, ВСМ должна быть запущена в 2028 году. Путь между Москвой и Петербургом займёт 2 часа 15 минут. Протяжённость запланированного маршрута составит 679 километров.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

