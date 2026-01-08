В 2026 году развернётся полномасштабная стройка ВСМ между Москвой и Петербургом

Основные силы в ближайшее время будут брошены на пилотный участок от Зеленограда до Твери. Дорога длиной почти 700 км затронет шесть регионов, где живут 30 миллионов человек. К 2030 году пассажиропоток между двумя столицами может вырасти до 23 млн человек в год.