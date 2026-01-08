Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 8 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 8 января 2026:

1. С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

2. Стало известно, что в Чадыр-Лунге в машину, где находилась женщина с ребёнком, стрелял полицейский: Пострадавшая опасается, что дело замнут.

3. Президент Франции обвиняет Россию в нарушении мирных договоров с Молдовой: О чём речь.

4. На Молдову идут морозы, гололед, а дожди сменятся снегопадами: Похолодает до минус 15.

5. За посылку с одеждой за 24 доллара в Молдове таможня требует налог 27 долларов: А ведь сборы с Temu, Aliexpress и других площадок еще не ввели — что происходит.

Санду — золотая ручка, ковер, декоративная посуда: Почему президент Молдовы не отдает подарки в музей или на благотворительный аукцион, как делают главы других государств.

В 2025 году Майя Санду официально получила 62 подарка на сотни тысяч леев (далее…).

Пять мячей звезды мирового футбола Холанна, спортсмены-депутаты, бывший вратарь киевского «Динамо» в роли нарушителя молдавской границы: Топ спортивных событий-2025, удививших жителей Молдовы.

В 2025 году спортивным болельщикам страны скучать не пришлось (далее…).

Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы.

Полиция продолжает следственные действия на ферме в районе Новых Анен (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
