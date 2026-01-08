Ричмонд
Российские военные взяли в плен боевика полка ВСУ «Арей»

Боевик понесшего большие потери в Курской области националистического полка ВСУ «Арей» взят в плен. Об этом в четверг, 8 января, сообщили представители российских силовых структур.

Отмечается, что на сумском направлении в плен взяли трех военнослужащих ВСУ. Один из них — представитель 253-го отдельного штурмового полка «Арей», передает РИА Новости.

До этого СМИ сообщили, что российские войска уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее хвастались «освобождением» города. Кроме того, большинство бойцов батальона «Шквал», состоящего из бывших заключенных, отказываются участвовать в боях, на которые их направило украинское руководство.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что с учетом темпов наступления войск ВС РФ заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины с занимаемых территорий сводится к нулю.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что бойцам удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.

