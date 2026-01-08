Российские военные взяли в плен боевика полка ВСУ «Арей»

До этого СМИ сообщили, что российские войска уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее хвастались «освобождением» города. Кроме того, большинство бойцов батальона «Шквал», состоящего из бывших заключенных, отказываются участвовать в боях, на которые их направило украинское руководство.