Скончался «Мистер Вратарь»: НХЛ прощается с создателем стиля «бабочка»

Сам Гленн Холл признавался, что за его легендарным спокойствием в воротах скрывалось запредельное нервное напряжение, которое он превратил в обязательный ритуал: «Я всегда чувствовал, что играю лучше, если меня тошнило перед игрой. Если мне не было плохо, я чувствовал, что сделал не все возможное для победы».