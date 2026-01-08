Скончался «Мистер Вратарь»: НХЛ прощается с создателем стиля «бабочка»

Легендарный голкипер Гленн Холл, известный во всем мире как «Мистер Вратарь», скончался в возрасте 94 лет в больнице города Стоуни-Плейн. Он навсегда вошел в историю как «железный человек», отыгравший рекордные 502 матча подряд без маски, и как революционер, создавший стиль «бабочка» — технику, при которой вратарь опускается на колени и широко разводит щитки, чтобы максимально перекрыть низ ворот.
За свою карьеру Холл не только взял Кубок Стэнли с «Чикаго Блэк Хоукс», но и стал четвертым в истории лиги по количеству «сухих» игр, совершив невозможное в эпоху самого жесткого хоккея., сообщает NHL.com.
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подчеркнул, что достижение Холла останется недосягаемым для современных атлетов: «Он установил планку стабильности, поставив рекорд “железного человека” — 502 игры подряд в регулярном чемпионате. Этот рекорд все еще стоит, и, вероятно, будет стоять всегда. Это почти непостижимо — особенно если учесть, что он сделал все это без маски».
Сам Гленн Холл признавался, что за его легендарным спокойствием в воротах скрывалось запредельное нервное напряжение, которое он превратил в обязательный ритуал: «Я всегда чувствовал, что играю лучше, если меня тошнило перед игрой. Если мне не было плохо, я чувствовал, что сделал не все возможное для победы».
Пресс-служба НХЛ отмечает, что после ухода из большого спорта в 1971 году великий новатор жил на своей ферме в Альберте, оставаясь в списке 100 величайших игроков за всю историю существования лиги.