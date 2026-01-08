Рыбак рассказал, как выжил в схватке с акулой на Гавайях

Рыбак из США, 24-летний Джозайя Каймани Вентура, рассказал, как во время подводной охоты на Гавайях на него напала акула, и ему удалось выжить благодаря навыкам оказания первой помощи, материал из The Sun перевел aif.ru.
По его словам, он охотился, как вдруг перед ним оказалась акула, он не собирался нападать на нее, но животное испугалось ножа в его руке и напало.
«Она испугалась. Акула развернула меня, затем выпрыгнула из воды, она приземлилась в районе моего бедра, и когда я попытался уплыть от неё, она укусила меня за бедро», — поделился мужчина.
Ему удалось оттолкнуть животное. Затем он разорвал гидрокостюм и соорудил жгуты. По словам Вентуры, он должен был потерять сознание, но чудом этого не случилось.
Дальше он дождался своих товарищей, которые вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу на вертолете, его прооперировали — наложили 90 швов и 70 скоб.
Вентура отметил, что впереди еще год реабилитационных процедур.
