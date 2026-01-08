Ричмонд
Скончался экс-замглавы Волгограда Александр Субботин

Он прошел путь от специалиста до одного из руководителей города и запомнился коллегам как ответственный управленец.

Источник: мэрия

В Волгограде скончался бывший заместитель главы администрации Александр Субботин. Печальную новость сообщили в мэрии города. Александр Субботин посвятил много лет работе на государственной и муниципальной службе. Его карьерный путь начался в областном комитете, который контролировал сферу природопользования. Позже он занимал пост заместителя главы администрации Дзержинского района, а затем вошел в руководящий состав администрации Волгограда.

Как отмечают его бывшие коллеги, Субботин был опытным управленцем и хорошим организатором с двумя высшими образованиями. На посту вице-мэра он с большой ответственностью подходил к решению стоящих перед городом задач. Его ценили за требовательность к себе и подчиненным, что вызывало уважение у всех, кто с ним работал.

Администрация Волгограда выразила искренние соболезнования родным и близким Александра Субботина.