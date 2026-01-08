Скончался экс-замглавы Волгограда Александр Субботин

Как отмечают его бывшие коллеги, Субботин был опытным управленцем и хорошим организатором с двумя высшими образованиями. На посту вице-мэра он с большой ответственностью подходил к решению стоящих перед городом задач. Его ценили за требовательность к себе и подчиненным, что вызывало уважение у всех, кто с ним работал.