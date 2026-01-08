Эксперт посоветовала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Они дают объем и долгое чувство сытости, что облегчает контроль аппетита и снижает тягу к калорийной пище. Чтобы оставаться в форме, важно не количество съеденного, а что именно и в каких пропорциях. Новогодний стол часто страдает от избытка жирных животных белков и недостатка клетчатки.