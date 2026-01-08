Эксперт посоветовала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Фрукты и овощи помогут сохранить фигуру во время новогодних праздников. Как рассказала NEWS.ru руководитель Центра компетенций по продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова, не обязательно отказываться от любимых блюд, просто нужно сбалансировать рацион.
— Для избежания тяжести и переедания на тарелку сначала нужно класть овощи, зелень, цельнозерновые продукты и бобовые, — уточнила специалист.
Они дают объем и долгое чувство сытости, что облегчает контроль аппетита и снижает тягу к калорийной пище. Чтобы оставаться в форме, важно не количество съеденного, а что именно и в каких пропорциях. Новогодний стол часто страдает от избытка жирных животных белков и недостатка клетчатки.
