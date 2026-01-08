Башкирские юрты и палаточные городки: как преобразится Белорецкий район для туристов

Гостей будут размещать в традиционных башкирских юртах, оборудованных всем необходимым для комфортного отдыха: кухнями, спальными местами и санузлами. Проекты реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Для любителей отдыха с палатками оборудуют специальные зоны. Также на территории появятся административные пункты и спортивные площадки для активного досуга.