Полтысячи обманутых дольщиков заселились в новое жильё в Хабаровском крае

За последние шесть лет в крае права были восстановлены для трёх тысяч граждан, а количество проблемных объектов уменьшилось с 75 до четырёх. На текущий момент в реестре остаются четыре адреса, по каждому из которых применяется индивидуальный механизм решения. По автостоянке на улице Кавказской идёт судебный процесс о смене застройщика — нужно защитить права 84 дольщиков. Самый крупный долгострой — ЖК «Ленинградский» с 451 пострадавшим — передаётся под управление краевого Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства для достройки.