Полтысячи обманутых дольщиков заселились в новое жильё в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за 2025 год удалось восстановить права 514 обманутых дольщиков, а число проблемных объектов сократилось почти в три раза. Статистику привели в министерстве строительства региона.
По итогам года из Единого реестра проблемных объектов исключили два долгостроя. С августа 2025 года перестал считаться проблемным дом на улице Фрунзе — 58 дольщиков получили компенсационные выплаты. В сентябре ввели в эксплуатацию трёхсекционный жилой дом на улице Салтыкова-Щедрина, что позволило восстановить права 384 участников долевого строительства.
За последние шесть лет в крае права были восстановлены для трёх тысяч граждан, а количество проблемных объектов уменьшилось с 75 до четырёх. На текущий момент в реестре остаются четыре адреса, по каждому из которых применяется индивидуальный механизм решения. По автостоянке на улице Кавказской идёт судебный процесс о смене застройщика — нужно защитить права 84 дольщиков. Самый крупный долгострой — ЖК «Ленинградский» с 451 пострадавшим — передаётся под управление краевого Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства для достройки.
ООО «Застройщик-ДВ», которое отвечало за строительство дома на улице Панфиловцев, признано банкротом — сейчас формируется реестр требований участников строительства. После этого будет определён способ восстановления прав граждан. По объекту на улице Хорышева уже выплачены компенсации 72 дольщикам, но ещё 29 человек пока не заявились в реестр — их продолжают искать.
В министерстве строительства подчеркнули, что в 2026 году работа по ликвидации долгостроев и защите прав дольщиков продолжится в усиленном режиме. Ориентиром остаётся указание губернатора Дмитрия Демешина, который поставил задачу полностью избавиться от понятий «долгострой» и «обманутые дольщики» в обозримой перспективе.