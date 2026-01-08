Сыр в пицце, оливковое масло и мед: Названы товары с наибольшим уровнем фальсификата

«И, наконец, БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15% до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству», — объяснил Протасов.