Сыр в пицце, оливковое масло и мед: Названы товары с наибольшим уровнем фальсификата

Роскачество перечислило товары с наибольшим уровнем фальсификата.

Источник: Комсомольская правда

Стали известные самые проблемные по уровню фальсификации категории товаров за минувший 2025 год. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС.

По его словам, наибольшее число фальсификатов было выявлено в меде, оливковом масле, БАДах, а также в сыре для пиццы.

Что касается меда, Протасов пообещал в 2026 году продолжить мониторинг с целью добиться полной прослеживаемости «от улья до полки». Важным на пути к этому шагом стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда.

Рассуждая о сыре в пицце, то в 45% проверенных Роскачеством образцов были выявлены незаявленные растительные жиры. В оливковом масле признаки фальсификации обнаружили в 47% образцов. В основном к оливковому маслу подмешивали другие дешевые масла.

«И, наконец, БАДы. Исследование добавок с Омега-3 показало, что содержание заявленных активных веществ колеблется от 15% до 60%. Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству», — объяснил Протасов.

Как ранее писал KP.RU, в Роскачестве предупредили россиян о схемах аферистов с красной икрой в новогодние праздники.