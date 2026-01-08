Ричмонд
Опубликованы кадры преследования и захвата танкера «Маринера» военными США

Американская береговая охрана опубликовала в соцсетях видеозапись захвата российского нефтяного танкера «Маринера».

Видео снято в дневное время. На записи видно, как танкер движется по акватории, а рядом с ним находится американский катер Munro.

Затем в ролике показано, как на борт судна поднимается группа вооруженных американских военнослужащих, еще двое десантируются на танкер по тросам с вертолета.

— Благодаря слаженным усилиям всего правительства и безупречной координации, наши морские боевые силы гордятся тем, что владеют морем, соблюдают международное право и защищают Америку, — подписали публикацию представители береговой охраны в соцсети Х.

7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.

Минтранс отметил, что, согласно нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытых водах действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу к судам, зарегистрированным в других юрисдикциях.

По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.

