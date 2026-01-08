Опубликованы кадры преследования и захвата танкера «Маринера» военными США

По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.