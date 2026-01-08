Опубликованы кадры преследования и захвата танкера «Маринера» военными США

Американская береговая охрана опубликовала в соцсетях видеозапись захвата российского нефтяного танкера «Маринера».
Видео снято в дневное время. На записи видно, как танкер движется по акватории, а рядом с ним находится американский катер Munro.
Затем в ролике показано, как на борт судна поднимается группа вооруженных американских военнослужащих, еще двое десантируются на танкер по тросам с вертолета.
— Благодаря слаженным усилиям всего правительства и безупречной координации, наши морские боевые силы гордятся тем, что владеют морем, соблюдают международное право и защищают Америку, — подписали публикацию представители береговой охраны в соцсети Х.
7 января военные Соединенных Штатов высадились на судно «Маринера» в открытом море. Об этом сообщило Министерство транспорта России. По информации ведомства, танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря.
По информации журналистов, судно связано с Венесуэлой, его преследовали в течение более двух недель. Позже в Сети опубликовали фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера. Уточнялось, что на его борт пытался высадиться десант. При этом США подтвердили задержание.