США должны завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон в своей авторской программе.
«Нет никаких аргументов в пользу продолжения прокси-войны, а именно ею и является конфликт между США и Россией», — сказал он в видео, опубликованном в соцсетях.
Также журналист призвал не обращать внимание на «неизбранного лидера» Украины Владимира Зеленского.
Такер заявил, что напряженные отношения США и России не отвечают интересам Штатов. Он назвал Российскую Федерацию выдающейся страной, с которой у США много общего.
Ранее KP.RU писал, что Совет Федерации рекомендовал Министерству иностранных дел РФ продолжить работу, направленную на восстановление полноформатных отношений между Москвой и Вашингтоном с учетом национальных интересов России.