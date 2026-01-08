Не выбрасывай в контейнер! Экологи объяснили челябинцам, что делать с елкой после праздников

Ярмарочные елки продавцы вывозят сами. А деревья из домов жителей — их личная ответственность. Перед утилизацией важно снять с новогоднего дерева все игрушки и гирлянды, а вот выбрасывать елку в обычный контейнер нельзя — для этого существуют специальные площадки для крупногабаритных отходов.