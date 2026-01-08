Ричмонд
Не выбрасывай в контейнер! Экологи объяснили челябинцам, что делать с елкой после праздников

Минэкологии Челябинской области раскрыло три правила утилизации новогодней елки.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве экологии Челябинской области напомнили жителям города о правилах утилизации новогодних елок. Специалисты выделили три обязательных момента, которые помогут сохранить природу и правильно распрощаться с праздничным деревом.

Ярмарочные елки продавцы вывозят сами. А деревья из домов жителей — их личная ответственность. Перед утилизацией важно снять с новогоднего дерева все игрушки и гирлянды, а вот выбрасывать елку в обычный контейнер нельзя — для этого существуют специальные площадки для крупногабаритных отходов.

Елку можно переработать самостоятельно: измельчить ветки секатором, разложить в саду или отвезти в ближайший лес. Со временем хвойные превращаются в природное удобрение. Некоторые торговцы традиционно отвозят елки в зоопарк, где деревья используют для животных.

Экологи напомнили, что правильно утилизированная елка не только безопасна для природы, но и приносит пользу — от удобрения до кормовых материалов для животных.