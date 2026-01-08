Винни-Пух был расстроился: Названы самые подделываемые продукты в 2025 году

По словам руководителя организации Максима Протасова, ведомство с 2024 года ведёт системную борьбу за чистоту рынка мёда. Чтобы добиться полной прослеживаемости «от улья до полки», даже была создана Хартия добросовестных участников этого рынка.
В сыре для пиццы проверки шокировали: в 45% образцов нашли незаявленные растительные жиры. Оливковое масло оказалось ненамного честнее — признаки фальсификации обнаружили в 47% проб, где дорогое масло разбавляли дешевым.
С БАДами ситуация тревожная. Исследование добавок с Омега-3 показало, что реальное содержание активных веществ может быть в несколько раз меньше заявленного. Протасов объясняет это технологическими сбоями, плохим контролем и желанием производителей сэкономить.
На фоне этого есть и хорошие новости. В список благополучных и честных товаров Роскачество включило минтай, цикорий, консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью.
