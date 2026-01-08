Роспотребнадзор советует новосибирцам правильно отдыхать в новогодние дни

Во время новогодних праздников многие люди сталкиваются с нарушениями сна, что может отрицательно повлиять на здоровье. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области дали несколько рекомендаций, как сохранить здоровый сон в праздничный период.
Специалисты советуют соблюдать распорядок дня и стараться выделять на сон 6−8 часов. Важно контролировать питание: рекомендуется не употреблять пищу минимум за 4 часа до сна. Полезна дневная физическая активность, однако интенсивные нагрузки непосредственно перед сном нежелательны.
За час до отдыха следует ограничить использование смартфонов, планшетов и ноутбуков, чтобы уменьшить воздействие экранов. Также стоит заранее создать комфортные условия в спальне, например, проветрить комнату. В целом, эксперты призывают относиться к режиму сна даже в праздники ответственно.