«Ни один не останется без внимания»: мэр отчитался о помощи свердловчанам после ЧП в доме

В Первоуральске (Свердловская область) пострадавших из-за взрыва бытового газа в доме на улице Ильича, которым требовалось временное жилье, уже расселили. Об этом сообщили глава города Игорь Кабец.

Мэр Игорь Кабец на встрече с жильцами дома.

Он пообещал оказать необходимую помощь всем, кому потребуется. «Вопросы реабилитации и санаторного лечения обязательно возьмем в работу. Ситуацию держу на личном контроле. Ни один человек без внимания не останется», — отметил Кабец в telegram-канале.

ЧП произошло 4 января в одной из квартир многоэтажного дома. В больницу доставили хозяйку жилья, еще две соседки после осмотра медиков были отпущены домой. Предположительно, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности при обращении с газовым оборудованием. Подробнее об этом, — в отдельном сюжете URA.RU.