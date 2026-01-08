От наследника ВДНХ до одного из главных достижений страны: как изменился Национальный центр «Россия» за год

НЦ «Россия» открылся 4 ноября 2024 года.
Национальный центр (НЦ) «Россия», созданный по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, в ноябре 2025-го отметил год работы. К настоящему моменту площадка приняла более 500 крупных мероприятий, выставок и форумов, а общее число посетителей превысило 500 тысяч человек.
Среди наиболее значимых событий, состоявшихся в центре, можно отметить международный симпозиум «Создавая будущее», открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», а также XXII съезд партии «Единая Россия» и другие. Свою работу центр не останавливает даже на период январских праздников. Кроме того, отделения НЦ появились не только в Москве, но и в других регионах. Подробнее о том, с чего начинался путь и чем сейчас стала площадка Национального центра «Россия» — в материале URA.RU.
Преемник выставки на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ прекратила свою работу 8 июля 2024 года, но ее идея получила продолжение.
Международная выставка-форум «Россия», открывшаяся на ВДНХ 4 ноября 2023 года, завершила свою работу 8 июля 2024-го. Мероприятие стало крупнейшим выставочным проектом за всю историю страны и вошло в число десяти наиболее посещаемых площадок мира. Ранее в мировой практике не проводилось экспозиций сопоставимого масштаба, продолжительности и насыщенности событийной программой.
Выставка показала, что россияне интересуются своей страной и гордятся ею. Об этом свидетельствовали результаты соцопросов, проведенного АНО «Экспертный институт социальных исследований» и НИУ «Высшая школа экономики». Во время работы выставки сформировался запрос на сохранение ее наследия. Так и родилась концепция Национального центра «Россия».
Идею нового НЦ, призванного обеспечить сохранение наследия выставки и расширение ее деятельности по всем основным направлениям для формирования условий гармоничного развития граждан, представили 4 июня в ходе интерактивной сессии «Выставочная Россия. Создаем будущее». 1 июля 2024 года президент Владимир Путин распорядился создать центр для сохранения наследия выставки «Россия».
«Наши двери открыты».
Первым мероприятие, которое прошло в НЦ, стал симпозиум «Создавая будущее» (архивное фото).
Официальное открытие Национального центра «Россия» состоялось 4 ноября 2024 года и было приурочено к проведению Международного симпозиума «Создавая будущее», собравшего свыше 6 000 участников из 101 страны мира. Начиная с 7 ноября, объект начал работать в ежедневном режиме и сейчас доступен для посещения всем желающим.
«Мы хотим сделать Национальный центр “Россия” популярным и модным местом для молодежи. Пространством, где раскрываются таланты. Платформой, на которой каждый сможет найти возможности для самореализации. Национальный центр открыт для всех. Мы приглашаем на нашу площадку всех, кто любит нашу страну, гордится ей и стремится сделать еще лучше. Как и на выставке “Россия”, все мероприятия в Национальном центре бесплатные», — рассказала после открытия заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.
На момент открытия в Центре работали 50 гидов, каждый из которых прошел основательную подготовку в рамках выставки «Россия». А экскурсионные программы, по словам организаторов, проходят на площадке в течение всего дня с интервалом в 15 минут.
Итоги первого года работы.
За первый год работы в этом пространстве было сформировано значительное количество идей, которые последовательно перерастали в реализованные проекты. По данным организаторов, к 4 ноября 2025 года площадка приняла более 500 крупных мероприятий, выставок и форумов, а ее совокупная посещаемость превысила 500 тысяч человек.
«Гордость и мечта — два образа, с которыми была связана выставка “Россия”, и сейчас связан национальный центр “Россия”. Это действительно не то что в России — в мире ничего подобного на данный момент времени нет. Это принцип “гордость и мечта”. Нам есть чем гордиться и еще больше есть о чем мечтать», — подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.
Среди наиболее значимых событий, состоявшихся в центре, можно выделить международный симпозиум «Создавая будущее», Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», XXII съезд партии «Единая Россия», проект «Российская креативная неделя», а также IV съезд «Движения Первых». За год работы экскурсии посетили более 204 тысяч человек, объединенных более чем в 20 тысяч групп. Среди гостей были школьники и студенты, представители различных профессиональных сфер, участники зарубежных делегаций, семейные пары с детьми, молодожены, деятели культуры и искусства — музыканты, художники, поэты, певцы, а также ученые, предприниматели и представители государственных и международных структур.
Возможности НЦ позволяют проводить мероприятия любого уровня.
Кроме этого, НЦ «Россия» реализует авторские проекты. Среди них всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», образовательная программа «Школа юного экскурсовода» с тремя потоками почти из ста детей, литературный клуб «Что/бы почитать?!». Также в Центре развивают волонтерское направление.
Центр не останавливает свою работу и в праздники. В дни новогодних каникул на выставке «Книга сказок» продолжается масштабный театрализованный проект «Сказочный путь».
Интерактивная программа объединяет в одном пространстве обряды и традиции праздничных колядований из восьми регионов России. В проекте участвуют восемь фольклорных персонажей — от Казачьего Деда Мороза из Ставропольского края до Полярного Великана с Ямала и хомлина Дедушки Карла из Калининградской области.
Для юных гостей организованы мастер-классы по созданию рождественских венков и елочных игрушек. Также зрители в ближайшие дни смогут посетить спектакль «Морозко». А те, кто этого сделать не успеют, смогут после посмотреть трансляцию в соцсетях.
Однако получить удовольствие от Национального центра можно даже не выходя из дома. Достаточно лишь включить подкаст «Говорит Россия». Благодаря ему россияне смогут послушать обсуждения экспертов о работе человеческого мозга и космоса, узнать о технологиях искусственного интеллекта и секретах нового витка популярности народных песен.
Выход за пределы Москвы.
Но лишь одной столицей НЦ решил не ограничиваться. За прошлый год по распоряжению Путина филиалы Национального центра «Россия» уже открылись во Владивостоке, Красноярске и Югре. В каждом из них уже планируется множество мероприятий. В 2026-м ожидается, что они появятся в Севастополе и Рязани.
«Но самый главный повод для гордости — это всегда люди. Задача филиалов Национального центра “Россия” в каждом регионе эти поводы для гордости передать подрастающему поколению, своим жителям, гостям региона», — отметил Кириенко на открытии филиала в Красноярске.