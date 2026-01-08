От наследника ВДНХ до одного из главных достижений страны: как изменился Национальный центр «Россия» за год

Среди наиболее значимых событий, состоявшихся в центре, можно отметить международный симпозиум «Создавая будущее», открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», а также XXII съезд партии «Единая Россия» и другие. Свою работу центр не останавливает даже на период январских праздников. Кроме того, отделения НЦ появились не только в Москве, но и в других регионах. Подробнее о том, с чего начинался путь и чем сейчас стала площадка Национального центра «Россия» — в материале URA.RU.