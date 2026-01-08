В США горный лев задушил женщину-медика в первый день нового года

По данным правоохранителей, Ковач работала фельдшером в кардиологической клинике, она отправилась в поход недалеко от Глен-Хейвена. Во время прогулки женщина встретилась с пумой, которая задушила ее. Вскрытие показало, что Ковач скончалась от асфиксии.