В США горный лев задушил женщину-медика в первый день нового года

Горный лев (пума) напал на 46-летнюю Кристен Мари Ковач в американском штате Колорадо 1 января, животное задушило свою жертву, материал из The Sun перевел aif.ru.
По данным правоохранителей, Ковач работала фельдшером в кардиологической клинике, она отправилась в поход недалеко от Глен-Хейвена. Во время прогулки женщина встретилась с пумой, которая задушила ее. Вскрытие показало, что Ковач скончалась от асфиксии.
Тело медика обнаружили другие туристы, они отогнали горного льва камнями и вызвали экстренные службы. Оказалось, что на Ковач напал самец, рядом с ним была и самка. Их нашли и усыпили.
«Человеческая ДНК была обнаружена на всех четырёх лапах льва-самца. У львицы-самки человеческой ДНК обнаружено не было. У обоих львов был отрицательный результат теста на бешенство», — сообщили в Службе парков и дикой природы штата Колорадо.
По их данным, это первый случай нападения горных львов в штате за 25 лет.
