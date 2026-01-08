Ричмонд
Минчанин стал фигурантом уголовного дела, купив торт для семьи

Минчанин пойдет под суд за покупку торта и сладостей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска купил торт и попал под уголовное дело, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию о пропаже кошелька со 130 белорусскими рублями заявила 49-летняя минчанка. Оперативники установили, что кошелек женщина обронила рядом с магазином. Его нашел 50-летний минчанин и присвоил.

Деньги мужчина потратил на покупку торта и других сладостей для своей семьи. Теперь минчанина будут судить за кражу.

