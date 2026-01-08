На Запорожской АЭС допустили расплавление топлива в случае полного блэкаута

Расплавление ядерного топлива и выброс радиоактивных частиц во внешнюю среду может произойти на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в случае полного отсутствия внешнего и внутреннего энергоснабжения на объекте при атаках украинских формирований, заявил директор предприятия Юрий Черничук.
«Но если всё, что есть, ломать, ломать, ломать, можно доломать до того, что топливо расплавится. И произойдет загрязнение какой-то территории, выброс радиоактивных веществ», — сказал глава организации, которого цитирует ТАСС.
Он напомнил об аварии на японской атомной станции «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году из-за мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Удар природной стихии привёл к потере внешнего электроснабжения и выходу из строя всех дизель-генераторов на станции. После в реакторах началось расплавление топлива. Инцидент с «Фукусимой-1» привел к загрязнению большой территории.
При этом, по словам Черничука, Запорожская АЭС благодаря охлажденным энергоблокам находится в более безопасном состоянии, чем японская станция.
«Но наше преимущество перед японцами, если можно так сказать, в том, что больше трех лет наши энергоблоки находятся в состоянии “холодного останова”. У нас не выделяется такого большого количества тепла. Поэтому если бы у нас при потере электроснабжения вышли из строя все 20 дизельных генераторов, то просто был бы немного более длительный временной интервал, пока топливо разогрелось бы до температур, когда возможно его повреждение», — уточнил директор предприятия.
Напомним, ранее на Запорожской атомной станции сообщили, что ВСУ не прекращают атаки в окрестностях станции и прилегающего к ней города Энергодара. В конце декабря Юрий Черничук рассказал, что сотрудники ЗАЭС постоянно получают угрозы в свой адрес со стороны киевского режима. Он добавил, что украинская сторона пытается оказать на персонал предприятия моральное давление.