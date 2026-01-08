Мало, кто может себе позволить отдых в пансионах и гостевых домах в Молдове: За границей дешевле — почему так происходит

Отдых внутри страны всё чаще превращается для молдаван в роскошь. Несмотря на разговоры о развитии внутреннего туризма, цены в агропансионах и гестхаусах нередко выше, чем за границей, а качество сервиса — скромнее.
Экономист Вячеслав Ионицэ прямо указывает на корень проблемы: туристов мало, а загрузка объектов катастрофически низкая — в среднем около 50 дней в году вместо необходимых 150. В итоге бизнес перекладывает издержки на редких клиентов, а власть продолжает имитировать туристическую политику, при которой отдых дома становится дороже, чем за рубежом.
