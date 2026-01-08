Ричмонд
Мало, кто может себе позволить отдых в пансионах и гостевых домах в Молдове: За границей дешевле — почему так происходит

Бизнес перекладывает издержки на редких клиентов, а власть продолжает имитировать туристическую политику.

Источник: Комсомольская правда

Отдых внутри страны всё чаще превращается для молдаван в роскошь. Несмотря на разговоры о развитии внутреннего туризма, цены в агропансионах и гестхаусах нередко выше, чем за границей, а качество сервиса — скромнее.

Экономист Вячеслав Ионицэ прямо указывает на корень проблемы: туристов мало, а загрузка объектов катастрофически низкая — в среднем около 50 дней в году вместо необходимых 150. В итоге бизнес перекладывает издержки на редких клиентов, а власть продолжает имитировать туристическую политику, при которой отдых дома становится дороже, чем за рубежом.

Читайте также:

Санду — золотая ручка, ковер, декоративная посуда: Почему президент Молдовы не отдает подарки в музей или на благотворительный аукцион, как делают главы других государств.

В 2025 году Майя Санду официально получила 62 подарка на сотни тысяч леев (далее…).

Пять мячей звезды мирового футбола Холанна, спортсмены-депутаты, бывший вратарь киевского «Динамо» в роли нарушителя молдавской границы: Топ спортивных событий-2025, удививших жителей Молдовы.

В 2025 году спортивным болельщикам страны скучать не пришлось (далее…).

Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы.

Полиция продолжает следственные действия на ферме в районе Новых Анен (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
