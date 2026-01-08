Ричмонд
В ХМАО появилась интерактивная карта зимних дорог

В Югре компания «Северавтодор», занимающаяся содержанием и эксплуатацией автодорог, оперативно сообщает о ситуации на трассах на интерактивной карте. Она позволяет в режиме реального времени узнать о перекрытии или ограничении движения транспорта.

Спланировать маршрут по зимникам ХМАО поможет интерактивная карта.

На карте отображается информация о точках, где организовано реверсивное движение, полностью закрыта дорога или об ограничении скорости в связи с погодными или иными условиями. Также карта позволяет увидеть, на каких участках в данный момент идет ремонт, чтобы заранее спланировать маршрут. Подробная информация размещена здесь.