Свердловские гаишники выступили со срочным обращением к водителям

По данным ведомства, сейчас на дорогах обильные снегопады, местами метель и снежные переметы. «В связи с создавшейся обстановкой, для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного реагирования, экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — отметили в ГАИ.