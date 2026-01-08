Свердловские гаишники выступили со срочным обращением к водителям

Ситуация на дорогах осложнена из-за снегопада.
В Свердловской области экипажи ДПС переведены на усиленный режим службы из-за непогоды на трассах. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, сейчас на дорогах обильные снегопады, местами метель и снежные переметы. «В связи с создавшейся обстановкой, для обеспечения безопасности дорожного движения и оперативного реагирования, экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы», — отметили в ГАИ.
Гаишники обращают внимание, что из-за непогоды повышается риск возникновения ДТП. «В таких условиях от каждого участника движения требуются повышенная концентрация и строгое соблюдение правил», — попросили представители ведомства.