Курганским бюджетникам выделили сотни миллионов на повышение зарплат

Регионы получат деньги из федерального бюджета на зарплаты.
Правительство России направило Курганской области почти 281 миллион рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Об сообщили в кабмине со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным. Средства выделены региону в виде дотации из федерального бюджета.
В документе уточняется, что деньги предназначены для частичного возмещения дополнительных расходов области на рост оплаты труда бюджетников. «Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Курганская область — 280 871 000 рублей», — говорится в распоряжении.
В правительстве поясняют, что речь идет о дополнительной поддержке регионов, где значительная часть расходов связана с выполнением социальных обязательств. Средства позволят вовремя провести индексацию зарплат, а также закрыть кассовые разрывы в начале года, когда нагрузка на региональные бюджеты традиционно возрастает. Ранее сообщалось, что в перечень получателей таких дотаций вошли 33 субъекта РФ, а общий объем поддержки составил 14 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU писало, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата (МРОТ) в Курганской области вырастет до 31 156,95 рубля в месяц с учетом уральского коэффициента. А величина прожиточного минимума в регионе на 2026 год в расчете на душу населения — 17803 рубля.