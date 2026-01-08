Курганским бюджетникам выделили сотни миллионов на повышение зарплат

В правительстве поясняют, что речь идет о дополнительной поддержке регионов, где значительная часть расходов связана с выполнением социальных обязательств. Средства позволят вовремя провести индексацию зарплат, а также закрыть кассовые разрывы в начале года, когда нагрузка на региональные бюджеты традиционно возрастает. Ранее сообщалось, что в перечень получателей таких дотаций вошли 33 субъекта РФ, а общий объем поддержки составил 14 миллиардов рублей.