Кто из силовиков ХМАО покинул свой пост в 2025 году

За годы службы в Югре Ботвинкин зарекомендовал себя как жесткий борец с коррупцией. Одним из самых резонансных решений стало увольнение директора департамента физической культуры и спорта Сергея Артамонова в связи с утратой доверия. Также при нем была поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел региона: летом 2024 года пожизненный срок получил убийца экс-прокурора округа Юрия Бедерина — бывший чиновник Минфина Югры Юрий Чекин.