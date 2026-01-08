Кто из силовиков ХМАО покинул свой пост в 2025 году

URA.RU рассказывает, кто из высокопоставленных силовиков покинул свой пост в 2025 году.
В 2025 году ряд высокопоставленных силовиков в ХМАО покинули свои посты — кто-то ушел на пенсию, кто-то был переведен в другие регионы. Кто в уходящем году завершил службу в югорских ведомствах — в подборке URA.RU.
Прокурор округа Евгений Ботвинкин.
Евгений Ботвинкин возглавлял прокуратуру Югры с 2015 года.
В начале июня свой пост покинул прокурор Югры Евгений Ботвинкин, возглавлявший надзорное ведомство с 2015 года. После отставки ему прочили перевод в Калужскую область, однако после кадровых перестановок в Генпрокуратуре его кандидатуру предложили на должность прокурора Тывы. Осенью Ботвинкин возглавил надзорное ведомство республики.
С 25 ноября прокурором ХМАО стал бывший первый заместитель прокурора Приморского края Дмитрий Попов.
За годы службы в Югре Ботвинкин зарекомендовал себя как жесткий борец с коррупцией. Одним из самых резонансных решений стало увольнение директора департамента физической культуры и спорта Сергея Артамонова в связи с утратой доверия. Также при нем была поставлена точка в одном из самых громких уголовных дел региона: летом 2024 года пожизненный срок получил убийца экс-прокурора округа Юрия Бедерина — бывший чиновник Минфина Югры Юрий Чекин.
Прокурор Сургута Леонид Балин.
В марте пост покинул глава прокуратуры Сургута Леонид Балин, возглавлявший ведомство около десяти лет. Он ушел на пенсию после истечения срока полномочий. Его преемником указом Генпрокуратуры был назначен бывший прокурор Нягани Марат Тубеев, ранее занимавший должность заместителя Балина.
Леонид Балин ушел в отставку в марте 2025 года.
Одним из последних громких эпизодов при Балине стала проверка оплаты обучения по программе MBA в Высшей школе экономики главы контрольно-ревизионного управления мэрии Сургута Елены Пастушенко. Прокуратура потребовала от администрации обосновать расходы на обучение чиновницы. Несмотря на скандал, он не повлиял на ее дальнейшую карьеру.
Начальник ГАИ региона Максим Галушков.
В декабре на пенсию ушел начальник Госавтоинспекции ХМАО Максим Галушков. В Югру он был переведен в 2012 году из Краснодарского края на должность заместителя начальника УГИБДД, а с 2013 года исполнял обязанности руководителя подразделения, позже был официально утвержден в должности.
Максим Галушков после отставки ушел работать в службу госнадзора.
После ухода Галушков занял пост заместителя главного государственного инженера-инспектора Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО. Временно исполняющим обязанности главы ГАИ региона стал его заместитель Сергей Гурецкий.
В конце января в отставку ушел заместитель начальника УМВД ХМАО по общим вопросам Сергей Лепа. Он завершил службу после 30 лет работы в органах внутренних дел. В окружном главке Лепа курировал работу штаба и информационного центра. После его ухода должность занял Михаил Титов.
Глава ГАИ Сургута Олег Левин.
В феврале в отпуск с последующим увольнением ушел начальник Госавтоинспекции Сургута Олег Левин, руководивший подразделением с 2019 года. По данным источников URA.RU, причиной стали разногласия с новым руководителем городской полиции Александр Панченко.
В мае его сменил Денис Корнеев — земляк начальника УМВД ХМАО Сергея Ветохина. Ранее Корнеев занимал должность заместителя руководителя МРЭО ГИБДД в Ставрополе.