В центре пермского Верещагино из-за аварии отключили электричество

В центре Верещагино в Пермском крае нет электричества. Как сообщил в своем telegram-канале глава территории Сергей Кондратьев, повреждены линии электропередач.

Жители пермского города остались без света.

«В центральной части города аварийное отключение электроэнергии. Повреждения линии, осуществляющей электроснабжение нашего населенного пункта», — отметил Кондратьев.

Число домов, оставшихся без света, не уточняется. По словам мэра, сейчас идут аварийно-восстановительные работы ведутся. Ранее URA.RU сообщало о взрыве котельной в поселке Теплая Гора.