Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покупай осторожно: магнитогорские полицейские нашли более 5 тысяч опасных фейерверков

Полицейские Магнитогорска изъяли более 5 тысяч единиц незаконной пиротехники.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске полицейские проверили более 150 торговых точек и мест несанкционированной уличной торговли в рамках операции «Пиротехника». В результате рейдов было изъято свыше 5 000 единиц пиротехнических изделий, не имевших нужной документации и не соответствующих требованиям безопасности.

За выявленные нарушения составлено 9 административных протоколов. С продавцами проведены разъяснительные беседы, включая напоминание о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним.

Жителям посоветовали покупать фейерверки только в специализированных магазинах с сертификатом, проверять срок годности и инструкцию на русском языке. Использовать изделия следует строго по инструкции и только в разрешенных местах. Полицейские также напомнили, что запуск пиротехники запрещен во дворах, на детских площадках, рядом с учебными и медицинскими учреждениями, а также в местах массового скопления людей. Нарушителей ждет административная ответственность.