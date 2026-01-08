Покупай осторожно: магнитогорские полицейские нашли более 5 тысяч опасных фейерверков

В Магнитогорске полицейские проверили более 150 торговых точек и мест несанкционированной уличной торговли в рамках операции «Пиротехника». В результате рейдов было изъято свыше 5 000 единиц пиротехнических изделий, не имевших нужной документации и не соответствующих требованиям безопасности.
За выявленные нарушения составлено 9 административных протоколов. С продавцами проведены разъяснительные беседы, включая напоминание о запрете продажи пиротехники несовершеннолетним.
Жителям посоветовали покупать фейерверки только в специализированных магазинах с сертификатом, проверять срок годности и инструкцию на русском языке. Использовать изделия следует строго по инструкции и только в разрешенных местах. Полицейские также напомнили, что запуск пиротехники запрещен во дворах, на детских площадках, рядом с учебными и медицинскими учреждениями, а также в местах массового скопления людей. Нарушителей ждет административная ответственность.