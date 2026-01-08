Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области самым популярным именем у новорожденных стало Михаил

Михаил и София стали самыми популярными именами для новорожденных на Дону в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Список самых популярных имен, которые чаще всего давали детям в Ростовской области в ушедшем году, опубликовали на официальном информационно-аналитическом портале Реестр ЗАГС.

Среди новорожденных мальчиков абсолютным лидером стало имя Михаил. За ним в тройке самых востребованных мужских имен следуют Александр и Артем. Замыкают первую пятерку Тимофей и Матвей.

В именах для девочек царит своя мода. Первое место уже не первый год уверенно удерживает имя София. На втором месте — Ева. Бронзу в этом рейтинге занимает Мария. Также в топ-5 самых популярных женских имен вошли Варвара и Анна.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!