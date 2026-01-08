В Ростовской области самым популярным именем у новорожденных стало Михаил

Список самых популярных имен, которые чаще всего давали детям в Ростовской области в ушедшем году, опубликовали на официальном информационно-аналитическом портале Реестр ЗАГС.
Среди новорожденных мальчиков абсолютным лидером стало имя Михаил. За ним в тройке самых востребованных мужских имен следуют Александр и Артем. Замыкают первую пятерку Тимофей и Матвей.
В именах для девочек царит своя мода. Первое место уже не первый год уверенно удерживает имя София. На втором месте — Ева. Бронзу в этом рейтинге занимает Мария. Также в топ-5 самых популярных женских имен вошли Варвара и Анна.
