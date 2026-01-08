Ричмонд
За вынос живой елки к обычному мусорному контейнеру грозит штраф до 3000 рублей

Куда девать дерево, чтобы не нарушить закон и помочь природе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Живую новогоднюю елку нельзя выносить целиком к обычному мусорному контейнеру. Штраф за нарушение — от двух до трех тысяч рублей, рассказал член Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он пояснил, что обычные контейнеры предназначены только для бытовых отходов. Целая же ель считается крупногабаритным мусором, для которого существуют отдельные площадки.

Также дерево можно отнести в специальный пункт приёма, откуда его отправят на переработку. И оно превратится в удобрение или подстилки для животных, добавил Машаров в беседе с РИА Новости.

Интересно, что в Финляндии отслужившие новогодние ёлки нашли неожиданное и полезное применение. Экологи предложили топить их в озёрах.

Под водой деревья становятся важной частью экосистемы: ветки служат убежищем для мальков рыб и местом для нереста. Там быстро поселяются водоросли и микроорганизмы, создавая целый подводный мир. Кроме того, в воде дерево практически не разлагается, удерживая поглощённый углекислый газ и помогая климату.

В местах затопления ёлок разнообразие подводной жизни выросло в пять раз. Успешный финский эксперимент уже привлёк внимание других стран, написал автор телеграм-канала «Журналист на всю голову» (18+).