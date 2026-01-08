«Белавиа» возобновила рейсы в Израиль

Первый регулярный рейс состоялся 8 января.
Рейсы будут выполняться каждый четверг и воскресенье. Вылет из Минска запланирован на 07:32, в Тель-Авив самолет прибудет в 12:20. В обратном направлении самолет отправится из израильского города в 13:15 и прилетит в Минск в 20:40.
«Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Боинг 737−8, с салоном бизнес-класса, для пассажиров предусмотрено горячее питание», — сообщили в «Белавиа».
Продолжительность полета из Минска в Тель-Авив составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 6 часов 25 минут.
В белорусской авиакомпании также напомнили, что Тель-Авив — одно из первых направлений маршрутной сети Belavia. «Белавиа» запустила первые полеты в Израиль в 1995 году.
Полеты в Тель-Авив были приостановлены в феврале 2022-го по причинам, независящим от белорусский авиакомпании. Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец тогда заявлял, что «внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление».