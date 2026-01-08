Ричмонд
В омский дендросад прилетели доверчивые финские попугаи

Яркие и красочные птицы были замечены в январе 2026 года в омском дендрологическом саду имени Гензе.

Источник: Управление по охране животного мира Омской области

Как рассказали в омском Управлении по охране животного мира, на яркие ягоды рябины слетается множество разных птиц, среди которых есть редкая и особенная — птица щур, которого часто называют финским попугаем.

«Почему “финский”? Потому что его родной дом — хвойные леса тайги и лесотундры, в том числе в Финляндии и Скандинавии. А “попугай” — за яркую, как у тропической птицы, окраску и крепкий клюв. Самцы — малиново-красные, самки — нежного желто-зелёного оттенка. Они похожи на клестов, но крупнее и массивнее», — рассказали в управлении.

Щуры — единственные представители своего рода в семействе вьюрковых. Их зимний прилет в Омск в ведомстве назвали событием. Отмечается, что птицы довольно доверчивы, поэтому их можно рассмотреть вблизи.