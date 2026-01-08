Надымчанка не смогла выйти на пенсию из-за ошибки СФР

В Надыме (ЯНАО) местная жительница добилась права на досрочный выход на пенсию после вмешательства прокуратуры. Региональное отделение Социального фонда России (СФР) исключило из трудового стажа женщины период работы в детском реабилитационном учреждении, из-за чего срок ее выхода на заслуженный отдых сдвинулся на три года. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.