Надымчанка не смогла выйти на пенсию из-за ошибки СФР

Надымчанке отказали в назначении досрочной пенсии из-за отсутствия необходимого стажа.
В Надыме (ЯНАО) местная жительница добилась права на досрочный выход на пенсию после вмешательства прокуратуры. Региональное отделение Социального фонда России (СФР) исключило из трудового стажа женщины период работы в детском реабилитационном учреждении, из-за чего срок ее выхода на заслуженный отдых сдвинулся на три года. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«По мнению учреждения, право выхода на пенсию у заявительницы наступает не ранее 8 сентября 2028 года. Из ее стажа исключили период работы в Экспериментальном комплексе помощи детям и подросткам в Надыме», — пояснили в надзорном ведомстве. Из-за ошибки женщина не смогла оформить выплаты в августе 2025 года.
Прокурор Надыма направил иск в суд с требованием признать решение СФР недействительным и включить спорный период в стаж. Суд полностью удовлетворил требования истца. Исполнение судебного решения теперь находится на контроле прокуратуры.