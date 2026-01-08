«День пельменя» во Владивостоке прошел в национальном центре «Россия»

В национальном центре «Россия» во Владивостоке успешно отметили гастрономический праздник «День пельменя». Мероприятие, прошедшее 8 января, вновь доказало, что пельмени — это больше чем просто блюдо: это символ уюта, объединяющий людей за общим столом.
Гости праздника стали участниками серии мастер-классов от ведущих шеф-поваров Владивостока, которые превратили традиционное кушанье в настоящее кулинарное искусство. Событие началось в 13:00, когда шеф-повара Александр Черевичкин и Анатолий Подрубный раскрыли секреты приготовления классических пельменей с говядиной под сливочно-грибным соусом. В 14:00 эстафету перенял Азамат Мухамедов, представивший свою версию пельменей с телятиной в нежном сливочном соусе.
Затем, в 15:00, шеф-повар Владимир Кожевин удивил зрителей насыщенным вкусом авторского рецепта с олениной и ароматным соусом из белых грибов. Завершил этот вкусный марафон в 16:00 бренд-шеф Максим Прокопьев, который устроил настоящее путешествие в Азию, научив гостей лепить популярные китайские пельмени со свининой, курицей и пекинской капустой.
Мероприятие прошло в открытом и праздничном формате, что создало непринужденную и гостеприимную атмосферу. Все кто посетил праздник смогли не только научиться приготовлению новых блюд, но и попробовали их на дегустации.