«День пельменя» во Владивостоке прошел в национальном центре «Россия»

Гости праздника стали участниками серии мастер-классов от ведущих шеф-поваров Владивостока, которые превратили традиционное кушанье в настоящее кулинарное искусство. Событие началось в 13:00, когда шеф-повара Александр Черевичкин и Анатолий Подрубный раскрыли секреты приготовления классических пельменей с говядиной под сливочно-грибным соусом. В 14:00 эстафету перенял Азамат Мухамедов, представивший свою версию пельменей с телятиной в нежном сливочном соусе.