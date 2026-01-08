Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обезвредили тигра, державшего в страхе пригород Владивостока

«Конфликтного» тигра отправили на реабилитацию в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой Надеждинского района Владивостока утром 8 января.

Этот тигр неоднократно беспокоил местных жителей, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.

Это уже второй случай в 2026 году, когда изъят амурский тигр из естественной среды обитания.

Первый самец, отловленный 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался абсолютно здоров и был выпущен в удаленный участок тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.

Сейчас контролем за полосатыми хищниками в Приморье следят 194 специалиста службы охотнадзора.