Обезвредили тигра, державшего в страхе пригород Владивостока

Крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой Надеждинского района Владивостока утром 8 января.
Этот тигр неоднократно беспокоил местных жителей, а 6 января убил лошадь. Сейчас тигр доставлен в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.
Это уже второй случай в 2026 году, когда изъят амурский тигр из естественной среды обитания.
Первый самец, отловленный 4 января в селе Верхний Перевал Пожарского округа, оказался абсолютно здоров и был выпущен в удаленный участок тайги 7 января. За его поведением будут следить специалисты с помощью спутникового ошейника.
Сейчас контролем за полосатыми хищниками в Приморье следят 194 специалиста службы охотнадзора.