Как и за какой срок должны очистить от снега дворы, разъяснили татарстанцам

Срок очистки зависит от класса придомовой территории (Приложение А Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56195−2014). Деление рассчитывается с учетом трафика пешеходов: — при движении до 50 человек в час по тротуару, это тротуар I класса; — при движении от 51 — до 100 человек в час по тротуару — II класс тротуара; — при движении от 101 — и более человек в час по тротуару — III класс тротуара.