Как и за какой срок должны очистить от снега дворы, разъяснили татарстанцам

Нормативы очистки дворов от снега разъяснила Госжилинспекция Татарстана.
Снежными выдались новогодние праздники 2026 г. в Татарстане. 4 января Казань, другие города и веси республики накрыла метель. В это время были закрыты несколько трасс. Такой же запрет действовал и 7 января до 21.15. Во многих дворах и на улицах под ногами образовалась снежная каша.
Как, в каком порядке и за какой срок должны очистить от снега дворы, пояснила Госжилинспекция РТ. Согласно Постановлению Госстроя РФ № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» вначале необходимо убирать, а в случае гололеда посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.
При ручной уборке снег должны убирать полностью под скребок, то есть полностью до асфальта или брусчатки. Если же это не асфальт, а просто грунтовое покрытие, то слой снега оставляют, со временем он уплотняется. Этот способ называется «под движок».
Срок очистки зависит от класса придомовой территории (Приложение А Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56195−2014). Деление рассчитывается с учетом трафика пешеходов: — при движении до 50 человек в час по тротуару, это тротуар I класса; — при движении от 51 — до 100 человек в час по тротуару — II класс тротуара; — при движении от 101 — и более человек в час по тротуару — III класс тротуара.
В соответствии с п. п. 3.6.19. и 3.6.20. правил (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170) работы по укладке снега в валы и кучи должны завершиться на тротуарах I и II классов не позднее шести часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях — не позднее 12 часов.
Первая уборка снега и посыпка противогололедными реагентами и чистым песком должна проводиться до семи часов утра или иного времени, если такое время установлено органами местного самоуправления. Уборка выпадающего снега начинается, если высота снежного покрова более двух сантиметров. Если же высота снежного покрова менее двух сантиметров, то уборку начинают сразу после окончания снегопада.
При не прекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не менее двух циклов «уборка снега, посыпка противогололедными средствами — подметание». Нельзя складывать снег с тротуаров и пешеходных дорожек, смешанный с песком и солью, на газоны, зеленые полосы, палисадники и другие участки с кустарниками и деревьями.