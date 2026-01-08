Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравления сотрудникам и ветеранам органов прокуратуры по случаю их профессионального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны отметил большие изменения в работе органов прокуратуры, сотрудники которых «стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах».
«Ярким примером результативности вашей деятельности является восстановление только в минувшем году нарушенных прав около 512 тысяч граждан, положительное решение почти 54 тысяч обращений, в том числе вопросов порядка 29 тысяч предпринимателей», — указал президент.
Он подчеркнул роль органов прокуратуры борьбе с теневой экономикой.
«Благодаря предпринятым мерам по искоренению теневой экономики в Государственный бюджет было взыскано 22 триллиона 300 миллиардов сумов дополнительных поступлений, в строительной отрасли был предотвращен излишний расход из бюджета 3 триллионов 900 миллиардов сумов, данные средства были направлены на дополнительное возведение объектов социальной инфраструктуры», — сказал Мирзиёев.
Президент Узбекистана также отметил улучшение криминогенной обстановки: число махаллей, относящихся к "тяжелой’категории, сократилось почти в 1,5 раза.
«Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре за прошедший период пресечено более 10 тысяч правонарушений и преступлений, взыскан нанесенный интересам государства и общества ущерб на сумму 1 триллион 800 миллиардов сумов, легализована деятельность свыше 13 тысяч лиц, они зарегистрированы в качестве предпринимателей», — добавил он.
Глава республики подчеркнул, что создание Правоохранительной академии Научно-исследовательского института цифровой криминалистики, а также спецподразделения для противодействия киберпреступлениям, позволяет оперативно реагировать на современные вызовы и готовить квалифицированных кадры в сфере.
В заключение президент обозначил актуальные задачи, стоящие перед сотрудниками органов прокуратуры, выразив уверенность, что они будут продолжать неустанно трудиться для оправдания доверия народа.
«В настоящее время, когда борьба с коррупцией в нашей стране поднимается на новый этап, каждый сотрудник должен быть примером в дальнейшем усилении открытости прокурорской деятельности, искоренении этого зла в системе, где вы служите, и других сферах. Так как наш народ в облике служащих органов прокуратуры видит стражей закона и защитников справедливости», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, что в соответствии с Законом «Об установлении Дня работников органов прокуратуры Республики Узбекистан» от 19 декабря 2016 года, 8 января в республике объявлен Днем работников прокуратуры.