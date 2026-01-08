Президент Узбекистана поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

«В настоящее время, когда борьба с коррупцией в нашей стране поднимается на новый этап, каждый сотрудник должен быть примером в дальнейшем усилении открытости прокурорской деятельности, искоренении этого зла в системе, где вы служите, и других сферах. Так как наш народ в облике служащих органов прокуратуры видит стражей закона и защитников справедливости», — сказал Шавкат Мирзиёев.