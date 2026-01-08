Ушел из жизни бывший руководитель Воронежского механического завода Иван Коптев

На 72-м году жизни скончался бывший директор Воронежского механического завода (ВМЗ) Иван Коптев. Печальную новость 7 января сообщил Воронежский центр ракетного двигателестроения в своем паблике во ВКонтакте.
Иван Тихонович Коптев был тесно связан с воронежским предприятием практически всю свою профессиональную жизнь. Выпускник Воронежского политехнического института, он стал работать на заводе с 1975 года. Прошел путь от мастера инструментального цеха до генерального директора, которым являлся с 2010 по 2017 год.
За это время он занимал ключевые руководящие посты: должности заместителя генерального директора по производству, качеству, а также экономике и финансам. Коллеги отмечают его значительный вклад в освоение и серийное производство жидкостных ракетных двигателей, а также в развитие гражданской продукции завода.
Помимо производственной деятельности, Иван Коптев активно занимался подготовкой кадров, будучи кандидатом технических наук и руководителем базовой кафедры «Технологии машиностроения» ВГТУ. Он является автором ряда изобретений и патентов, а также был удостоен государственных и ведомственных наград.
Церемония прощания с Иваном Тихоновичем Коптевым пройдет в пятницу, 9 января, в 12:00 в храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: ул. Депутатская, 5.