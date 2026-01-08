Ушел из жизни бывший руководитель Воронежского механического завода Иван Коптев

Иван Тихонович Коптев был тесно связан с воронежским предприятием практически всю свою профессиональную жизнь. Выпускник Воронежского политехнического института, он стал работать на заводе с 1975 года. Прошел путь от мастера инструментального цеха до генерального директора, которым являлся с 2010 по 2017 год.