Отказ грозит увольнением: преподавателей предупредили об одном взаимодействии со студентами

Преподаватель вуза может получить замечание, выговор, а то и вовсе быть уволен за отказ предоставить студентам хотя бы примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. Об этом в интервью ТАСС заявила начальник учебно-методического управления МГЮУ им. О. Е. Кутафина Ирина Комерова.