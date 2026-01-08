Отказ грозит увольнением: преподавателей предупредили об одном взаимодействии со студентами

Преподаватель вуза может получить замечание, выговор, а то и вовсе быть уволен за отказ предоставить студентам хотя бы примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. Об этом в интервью ТАСС заявила начальник учебно-методического управления МГЮУ им. О. Е. Кутафина Ирина Комерова.
По ее словам, нормативные акты вузов имеют соответствующие требования или в документах обозначено определенное время на подготовку экзамену. Потому нарушение установленных норм может грозить преподавателю замечанием, выговором или увольнением.
Если перед испытанием не получили билеты к экзамену, им нужно обращаться в администрацию вуза с соответствующим заявлением.
Ранее сайт KP.RU рассказал обо всех правилах поступления в вузы России, которые утвердило Министерство науки и высшего образования в 2026 году. Например, теперь абитуриенты, поступающие по целевому направлению, могут получить не 10, а 15 баллов за индивидуальные достижения. Дополнительные 5 баллов начислят за участие в профориентационных мероприятиях.
Кроме того, «Комсомольская правда» раскрыла, чем отличается летняя сессия от зимней, и каким будет расписание экзаменов в 2026 году.