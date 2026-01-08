Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отказ грозит увольнением: преподавателей предупредили об одном взаимодействии со студентами

Преподавателя могут уволить за отказ предоставить студенту билеты к экзамену.

Источник: Комсомольская правда

Преподаватель вуза может получить замечание, выговор, а то и вовсе быть уволен за отказ предоставить студентам хотя бы примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. Об этом в интервью ТАСС заявила начальник учебно-методического управления МГЮУ им. О. Е. Кутафина Ирина Комерова.

По ее словам, нормативные акты вузов имеют соответствующие требования или в документах обозначено определенное время на подготовку экзамену. Потому нарушение установленных норм может грозить преподавателю замечанием, выговором или увольнением.

Если перед испытанием не получили билеты к экзамену, им нужно обращаться в администрацию вуза с соответствующим заявлением.

Ранее сайт KP.RU рассказал обо всех правилах поступления в вузы России, которые утвердило Министерство науки и высшего образования в 2026 году. Например, теперь абитуриенты, поступающие по целевому направлению, могут получить не 10, а 15 баллов за индивидуальные достижения. Дополнительные 5 баллов начислят за участие в профориентационных мероприятиях.

Кроме того, «Комсомольская правда» раскрыла, чем отличается летняя сессия от зимней, и каким будет расписание экзаменов в 2026 году.