Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадо голодных овец захватило супермаркет: что было дальше

Стадо из 50 овец захватило супермаркет в Баварии.

Источник: Комсомольская правда

Стадо из 50 овец ворвалось в супермаркет в Германии. Об этом сообщает The Telegraph.

На юге Баварии около 50 овец отделились от стада, в котором насчитывалось 500 животных, и неожиданно ворвались в супермаркет. На протяжении 20 минут они бегали между прилавками магазина, пока их не выгнали.

Предполагается, что одна из овец почувствовала запах еды в кармане одного из посетителей и последовала за ним. Остальное стадо побежало за овцой.

Руководство магазина отреагировало на неожиданное появление животных. Они решили обеспечить овец годичным запасом корма. В компании отметили, что необычный инцидент привлек дополнительное внимание к магазину, вызвав ажиотаж.

Ранее KP.RU писал, что в США енот забрался в алкомаркет и уснул в туалете. Он оказался серийным преступником, его поймали уже в третий раз.