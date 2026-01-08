Стадо голодных овец захватило супермаркет: что было дальше

Стадо из 50 овец ворвалось в супермаркет в Германии. Об этом сообщает The Telegraph.
На юге Баварии около 50 овец отделились от стада, в котором насчитывалось 500 животных, и неожиданно ворвались в супермаркет. На протяжении 20 минут они бегали между прилавками магазина, пока их не выгнали.
Предполагается, что одна из овец почувствовала запах еды в кармане одного из посетителей и последовала за ним. Остальное стадо побежало за овцой.
Руководство магазина отреагировало на неожиданное появление животных. Они решили обеспечить овец годичным запасом корма. В компании отметили, что необычный инцидент привлек дополнительное внимание к магазину, вызвав ажиотаж.
