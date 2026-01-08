SHAMAN, МакSим и Дмитриенко: кто из звезд приедет в Тюмень в 2026 году

Ваня Дмитриенко выступит в Тюмени с сольным концертом, в котором покажет новый этап своего творчества. Артист исполнит все хиты, а также песни с более «взрослым» и роковым звучанием. Зрителей ждет масштабное шоу и обновленный образ одного из самых популярных молодых исполнителей страны.