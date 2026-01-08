Ричмонд
SHAMAN, МакSим и Дмитриенко: кто из звезд приедет в Тюмень в 2026 году

В 2026 году Тюмень примет сразу несколько крупных российских артистов. В афише — SHAMAN, МакSим, Ваня Дмитриенко, Ева Польна, Ирина Круг и другие звезды, которые выступят на главных концертных площадках города.

Певец SHAMAN даст в Тюмени сразу два сольных концерта.

МакSим.

28 января, СК «Центральный».

Певица МакSим выступит в Тюмени с большим сольным концертом в конце января. Зрителей ждет эмоциональное шоу с живым звуком и главными хитами артистки — от «Знаешь ли ты» до «Научусь летать». Концерт обещает стать одним из самых душевных музыкальных событий начала года.

Ирина Круг.

1 февраля, Тюменская филармония.

Ирина Круг представит программу «Ребята», в которой на сцену вместе с ней выйдет ее сын Александр Круг. В концерте прозвучат как известные хиты шансона, так и новые композиции. Отдельное внимание уделено теме преемственности поколений и памяти Михаила Круга.

Группа Pizza.

8 февраля, ДК «Нефтяник».

Популярная группа Pizza даст концерт в Тюмени в феврале. Подробности программы пока не раскрываются, однако поклонников ждет фирменное сочетание лирики, попа и соула, за которое коллектив любят по всей стране.

Ева Польна.

Ева Польна не в первый раз приезжает в Тюмень.

6 марта, Тюменская филармония.

Ева Польна представит обновленное шоу «За Звездой». Артистка обещает зрителям музыкальное путешествие, наполненное вдохновением, эмоциями и новыми творческими идеями. В программе — свежие аранжировки и особая атмосфера живого общения с публикой.

Дмитрий Маликов.

11 марта, ДК «Нефтяник».

Дмитрий Маликов даст большой сольный концерт, в котором объединит популярные песни и инструментальные композиции. Зрителей ждет шоу, отражающее разные грани творчества артиста, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей.

SHAMAN.

20 и 21 марта, Тюменская филармония.

Заслуженный артист России SHAMAN представит специальную программу «Ты моя». В концертах прозвучат новые песни и уже полюбившиеся хиты. Организаторы обещают живой звук, мощную энергетику и аншлаги в зале.

«Винтаж».

11 апреля, Глав клуб.

Легендарная группа «Винтаж» приедет в Тюмень в рамках весеннего тура. Музыканты исполнят свои главные хиты и представят обновленную концертную программу.

Ваня Дмитриенко.

Певец приедет в Тюмень в новом имидже.

3 мая, СК «Центральный».

Ваня Дмитриенко выступит в Тюмени с сольным концертом, в котором покажет новый этап своего творчества. Артист исполнит все хиты, а также песни с более «взрослым» и роковым звучанием. Зрителей ждет масштабное шоу и обновленный образ одного из самых популярных молодых исполнителей страны.