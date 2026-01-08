«Белавиа» возобновила рейсы Минск — Тель-Авив

«Белавиа» снова стала летать в Израиль, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Речь идет о возобновлении полетной программы из Минска в Тель-Авив. Первый рейс из столицы Беларуси в Израиль отправился 8 января.
Самолеты белорусского авиаперевозчика не летали по этому маршруту около 4 лет.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье. Вылет из Минска в 07.10 утра, прибытие в Тель-Авив — в 12.20 по местному времени. Обратные рейсы из Тель-Авива в Минск назначены на 13.15 часов с прибытием в Минск в 20.40.
Кстати, в начале декабря израильская авиакомпания вернет рейсы между Минском и Тель-Авивом с 2026.
Еще единый госорган могут закрепить за всеми вопросами благоустройства в Беларуси.
Тем временем власти Гомеля обратились к жителям с просьбой из-за непрекращающихся снегопадов.