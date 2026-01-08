«Белавиа» возобновила рейсы Минск — Тель-Авив

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье. Вылет из Минска в 07.10 утра, прибытие в Тель-Авив — в 12.20 по местному времени. Обратные рейсы из Тель-Авива в Минск назначены на 13.15 часов с прибытием в Минск в 20.40.