«Белавиа» возобновила рейсы Минск — Тель-Авив

«Белавиа» снова начала летать в Тель-Авив.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» снова стала летать в Израиль, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Речь идет о возобновлении полетной программы из Минска в Тель-Авив. Первый рейс из столицы Беларуси в Израиль отправился 8 января.

Самолеты белорусского авиаперевозчика не летали по этому маршруту около 4 лет.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, в четверг и воскресенье. Вылет из Минска в 07.10 утра, прибытие в Тель-Авив — в 12.20 по местному времени. Обратные рейсы из Тель-Авива в Минск назначены на 13.15 часов с прибытием в Минск в 20.40.

Кстати, в начале декабря израильская авиакомпания вернет рейсы между Минском и Тель-Авивом с 2026.

Еще единый госорган могут закрепить за всеми вопросами благоустройства в Беларуси.

Тем временем власти Гомеля обратились к жителям с просьбой из-за непрекращающихся снегопадов.