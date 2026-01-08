Пермский турагент поделилась лайфхаками, как выгодно отдохнуть в 2026 году. Инфографика

Турагент отметила, что зимой цены снижаются в период с 6 по 19 января, когда многие выходят на работу после новогодних праздников и уменьшается спрос на отдых. Также зимой выгодно отдыхать с 1 по 9 февраля и с 1 по 25 декабря. Весной стоит планировать отпуск с 11 по 21 марта, с 7 по 25 апреля и с 12 по 18 мая. Лето — сезон высокого спроса, поэтому бюджетно можно отдохнуть только со 2 по 8 июня. В осенью лучше рассматривать поездки с 22 по 30 сентября, с 6 по 19 октября и с 24 по 30 ноября.