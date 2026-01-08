Пермский турагент поделилась лайфхаками, как выгодно отдохнуть в 2026 году. Инфографика

В году есть несколько периодов, когда можно отдохнуть бюджетно и без толп туристов.
Жители Перми могут сэкономить до 60% стоимости путевки, если правильно спланируют свой отпуск. Туристам рекомендуют выбирать даты, которые не попадают на праздничные выходные и школьные каникулы. Когда выгоднее лететь отдыхать, URA.RU рассказала директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Шумилова.
«В январе и феврале цены на туры ниже в начале месяца. В марте лучше рассматривать середину. В апреле выгодные путевки туроператоры предлагают до майских праздников. Также можно недорого отдохнуть в начале июня, конце сентября, середине октября, конце ноября и в декабре», — рассказала Алина Шумилова корреспонденту агентства.
Турагент отметила, что зимой цены снижаются в период с 6 по 19 января, когда многие выходят на работу после новогодних праздников и уменьшается спрос на отдых. Также зимой выгодно отдыхать с 1 по 9 февраля и с 1 по 25 декабря. Весной стоит планировать отпуск с 11 по 21 марта, с 7 по 25 апреля и с 12 по 18 мая. Лето — сезон высокого спроса, поэтому бюджетно можно отдохнуть только со 2 по 8 июня. В осенью лучше рассматривать поездки с 22 по 30 сентября, с 6 по 19 октября и с 24 по 30 ноября.
По данным сайта «А-Тур», путевки Египет на дни весенних школьных каникул из Перми стоят от 183,3 тысячи рублей на двоих человек на 11 дней. В стоимость включены перелет, проживание, питание по системе «Все включено», страховка, трансфер из аэропорта в отель и обратно. Подобный отдых на Красном море с вылетом в середине марта выйдет от 115 тысяч рублей на двоих.
Больше всего дней для бюджетного отдыха в апреле и декабре.