Екатеринбурженку госпитализировали после купания в чане

Под Екатеринбургом девушку забрали в больницу после купания в чане с грейпфрутом. Предварительно, она потеряла сознание, у нее начались судороги, сообщили журналисты.

Компания девушек искупалась в уличном чане в банном комплексе на морозе и зашла домой. Там одной из них резко стало плохо: у нее потемнело в глазах, она посинела и затряслась. Туда оперативно приехала скорая помощь, девушку забрали в больницу.

Пострадавшей сделали КТ головного мозга, взяли кровь и отпустили домой. Скорее всего, ей стало плохо из-за резкого перепада температур, пишет telegram-канал Shot.

URA.RU обратилось за комментарием в региональный минздрав. Ответ будет опубликован, как только поступит.