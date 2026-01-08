Екатеринбурженку госпитализировали после купания в чане

Девушке резко стало плохо в банном комплексе, ее забрали в больницу.
Под Екатеринбургом девушку забрали в больницу после купания в чане с грейпфрутом. Предварительно, она потеряла сознание, у нее начались судороги, сообщили журналисты.
Компания девушек искупалась в уличном чане в банном комплексе на морозе и зашла домой. Там одной из них резко стало плохо: у нее потемнело в глазах, она посинела и затряслась. Туда оперативно приехала скорая помощь, девушку забрали в больницу.
Пострадавшей сделали КТ головного мозга, взяли кровь и отпустили домой. Скорее всего, ей стало плохо из-за резкого перепада температур, пишет telegram-канал Shot.
URA.RU обратилось за комментарием в региональный минздрав. Ответ будет опубликован, как только поступит.