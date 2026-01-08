Тюменские врачи провели 25-часовую операцию, чтобы спасти ребенка

Уникальная операция длилась 25 часов.
Врачи Федерального центра нейрохирургии провели 14-летней девочке из Тюменской области 25-часовую операцию по удалению гигантской аневризмы базилярной артерии головного мозга с предварительной репетицией на 3D-модели ее черепа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. Ребенок проходит курс восстановительного лечения в центре реабилитации «Надежда».
«14-летняя девочка перенесла операцию, которую врачи называют уникальной. После обнаружения гигантской аневризмы, разрушившей ствол мозга, девочке провели 25-часовое вмешательство с предварительной репетицией на 3D-модели ее черепа. Сегодня путь к выздоровлению продолжается благодаря реабилитации», — пояснили агентству в областном депздраве.
Родные обратились к врачам после того, как в 2023 году у активной школьницы начались сильные головные боли, а затем девочка едва не потеряла сознание. Врачи обнаружили у нее аневризму ствола головного мозга и сразу предупредили родных ребенка, что оперативное вмешательство несет определенные риски. Вплоть до того, что пациентка может не выйти из комы.
В Федеральном центре нейрохирургии, куда ребенка срочно направили после МРТ, использовали 3D-принтер, чтобы по снимкам воссоздать точную модель ее головы и сосудов. На этом макете команда врачей отрабатывала доступ к аневризме и вариант установки клипсы.
Врачи выполнили трепанацию, частично удалили костные фрагменты, чтобы снизить давление на зону поражения, выключили аневризму из кровотока и вшили дополнительную артерию, взятую из руки пациентки, для питания мозга. Медики отметили, что давно не сталкивались с такой по длительности и сложности операцией.
В декабре 2025 года ребенок поступил на реабилитацию в центр «Надежда». Состояние девочки заметно улучшилось.
