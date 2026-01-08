Тюменские врачи провели 25-часовую операцию, чтобы спасти ребенка

Родные обратились к врачам после того, как в 2023 году у активной школьницы начались сильные головные боли, а затем девочка едва не потеряла сознание. Врачи обнаружили у нее аневризму ствола головного мозга и сразу предупредили родных ребенка, что оперативное вмешательство несет определенные риски. Вплоть до того, что пациентка может не выйти из комы.